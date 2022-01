Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 28.01.2022, 15:00 Uhr bis zum 29.01.2022, 23:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten Pkw BMW einer 21-jährigen Dinklagerin. Ihr Pkw war im o.g. Zeitraum in Vechta, Lessingstraße, abgeparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 30. Januar 2022, gegen 02:45 Uhr, befährt ein 20-jähriger aus Ostercappeln die Hunteburger Straße in Damme. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Körperverletzung/ Zeugenaufruf-

Am 30.01.2022; 05:55 Uhr, kommt es beim Total Autohof in Holdorf, Zum Hansa-Center, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einem alkoholisierten 54-jähriger aus Steinfeld wird hierbei mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen sowie mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten. Das Opfer wird dem Krankenhaus Damme zugeführt und der männliche Beschuldigte flüchtet unerkannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (044419430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 29. Januar 2022, gegen 13:30 Uhr, befährt ein 26-jähriger die Oldenburger Straße in Vechta. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Dem 26-jährigen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

