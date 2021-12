Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unfall nach Verfolgungsfahrt

Kappel-Grafenhausen (ots)

Nachdem ein BMW am frühen Donnerstagmorgen in Orschweier die Haltezeichen einer Streife des Polizeireviers Lahr missachtete, kam es kurz vor 2 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt, die im Bereich Grafenhausen ein jähes Ende fand. In der Friedrichstraße geriet der Pkw offenbar aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. In der Folge konnten zwei der drei zu Fuß flüchtenden Fahrzeuginsassen von der Streife und hinzugerufenen Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gestellt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen gelang es den Ordnungshütern zudem, den mutmaßlichen 17 Jahre alten Fahrer des BMW zu identifizieren. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte dieser den Pkw unter der Einwirkung von Drogen gefahren haben und nicht im Besitz eines Füherscheins sein. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Bei einem der Mitfahrer konnte eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden, weshalb dem 16-Jährigen nun ebenfalls eine Anzeige droht.

/pk

