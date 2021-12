Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl einer Handtasche, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend wurde einer 30-jährigen Frau auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Okenstraße die Handtasche aus ihrem Fahrzeug gestohlen. Das Auto war gegen 19:25 Uhr, als sich Unbekannte der Handtasche bedienten, unverschlossen, da die 30-Jährige ihre Einkäufe in den Kofferraum einräumte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Tipps hin: - Lassen Sie ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt oder für den Täter rasch erreichbar zurück - Tragen Sie ihre Handtasche sowie wichtige Ausweisdokumente, Bargeld und Kreditkarten möglichst dicht am Körper - Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn sie nur kurz weg sind /jp

