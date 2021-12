Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Überprüfungen laufen - Nachtragsmeldung 28.12.2021, 12.30 Uhr

Ettenheim (ots)

Der schwerverletzte 87-Jährige, gegen den wegen des Verdachts des Totschlages ermittelt wurde, ist zwischenzeitlich in der Klinik verstorben.

/ks/wm

POL-OG: POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Ettenheim - Überprüfungen laufen - Nachtragsmeldung

Ettenheim Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitag ein 87-jähriger Mann seine 83-jährige Ehefrau mit einem Messer an und verletzte sie mit mehreren Messerstichen tödlich. In der Folge verletzte sich der Mann selbst schwer. Er befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung und wurde zwischenzeitlich in eine Fachklinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Offenburg zu den Hintergründen dauern nach wie vor an, wobei derzeit von einer innerfamiliären Ursache ausgegangen wird. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Totschlages eingeleitet.

/ag/wm

Erstmeldung vom 17.12.2021, 16:42 Uhr

POL-OG: Ettenheim - Überprüfungen laufen

Ettenheim Heute Nachmittag fand in der Otto-Stoelcker-Straße ein Einsatz von Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei statt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat eine Zeugin kurz vor 14 Uhr in den Wohnräumen eines dortigen Anwesens eine leblose Frau sowie einen schwerverletzten Mann entdeckt. Konkrete Hinweise darauf, dass eine dritte Person an dem Geschehen beteiligt war, liegen derzeit nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern derzeit an.

/ag /ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell