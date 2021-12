Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Einbruchserie in Kellerräumen am vergangenen Wochenende

Schwelm (ots)

Sowohl in der Prinzenstraße, der Märkischen Straße als auch der Sedanstraße kam es im Laufe des vergangenen Samstags zu mehr als 30 Kelleraufbrüchen in #Schwelm. Bisher unbekannte Täter*innen verschafften sich Zutritt zu mehreren in Mehrfamilienhäusern befindlichen Kellerräumen und durchwühlten dort die Räumlichkeiten, vermutlich nach Wertgegenständen. Sie flüchteten unerkannt und erbeuteten nach bisherigem Stand eine Taschenlampe sowie diverse Werkzeuge.

Damit Ihre Kellerräume nicht zum Ziel von Einbrecher*innen werden, achten Sie bitte - gerade zur dunklen Jahreszeit und den ansteigenden Fallzahlen von Einbrüchen - gemeinsam mit den anderen Mitbewohner*innen Ihres (Miets-)Hauses auf Folgendes:

Lassen sie niemals den Türschnapper der Haustür offen stehen. Unbefugte gelangen somit ohne Anklingeln in das Wohnhaus und können sich unbemerkt sowohl an Wohnungs- als auch an Kellertüren zu schaffen machen.

Vergewissern Sie sich, wer bei Ihnen klingelt, bevor Sie die Tür öffnen. Auch durch unkontrolliertes Öffnen der Hauseingangstür gelangen Täter*innen ins Haus.

Damit ebenso Ihre Wohnung bestmöglich vor Einbruch geschützt wird, gilt weiterhin zu beachten:

Schließen Sie Ihre Tür immer ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit (z.B. durch Postansammlung im Briefkasten oder heruntergelassene Jalousien).

Sie sind sich unsicher, ob Ihre eigenen vier Wände sicher vor Einbrecher*innen sind? Unsere Kolleg*innen der Kriminalprävention beraten Sie gern kostenlos bzgl. Einbruchschutz. Mehr Informationen dazu unter: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-einbruchsschutz

