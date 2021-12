Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrzeugbrand in der Sedanstraße

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei um 02:00 Uhr zu einem brennenden Pkw in der Sedanstraße gerufen. Bei Eintreffen der Polizei stand die Fahrzeugfront des geparkten VW Lupo bereits voll in Flammen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem brennenden Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02336-91664000 abgegeben werden.

