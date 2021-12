Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Grünes Kleinkraftrad gestohlen

Wetter (ots)

Am vergangenen Wochenende (03. bis 05.12.21) entwendeten Unbekannte einen an der Steinkampstraße abgestellten Roller. Der 33-jährige Halter stellte seinen grün/weißen Elektroroller der Marke JMSTAR, Typ Hawk auf dem Gehweg vor dem Haus Nummer 22 ab. Am Sonntagvormittag fiel ihm der Diebstahl auf. Als besondere Merkmale weißt der Roller ein gebrochenes Spiegelglas des rechten Spiegels auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell