POL-EN: Sprockhövel- Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Sprockhövel (ots)

Am Samstagabend war eine 83-jährige Pkw Fahrerin auf der Mühlenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bochumer Straße bog die Pkw Fahrerin nach links auf die Bochumer Straße ab. Hierbei übersah sie den 27-jährigen Fußgänger, der bei Grünlicht die Bochumer Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger zu Boden fiel. Er verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

