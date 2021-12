Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand auf Firmengelände

Lahr (ots)

Am frühen Dienstagmorgen waren Kräfte der Feuerwehr und Polizei auf einem Firmengelände in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße eingesetzt. Nach derzeitigem Stand dürfte ein Ofen in einer Halle gegen 1.30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein, woraufhin die automatische Feuerlöschanlage ausgelöst wurde und Schlimmeres verhinderte. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell