Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Von der Fahrbahn abgekommen

Baden-Baden, Oos (ots)

Leichte Verletzungen und ein stark beschädigtes Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Eine 18-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz war gegen 19:30 Uhr auf der Wilhelm-Drapp-Straße unterwegs, als sie auf Höhe eines dortigen Autohauses nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben rutschte. An dem Fahrzeug, das im Anschluss abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die junge Frau wurde zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell