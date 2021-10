Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Mudersbach (ots)

Im Tatzeitraum 09.10. bis 16.10.2021 wurde im Bereich der Straße "In den Schinden" in Mudersbach, das Versicherungskennzeichen 747 TVD entwendet. Das Kennzeichen wurde von einem abgestellten Elektro-Kabinenroller abgeschraubt. Hinweise zur Tat und Täter an den Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die PI Betzdorf.

