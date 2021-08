Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: 12jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, gg. 13:05 Uhr ist es in Rastede, Tannenkrugstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Eine 24jährige Frau aus Großenkneten befuhr mit ihrem Pkw Mercedes die Tannenkrugstraße in Fahrtrichtung B211/Braker Chaussee. Für die Autofahrerin völlig unvermittelt verließ ein 12jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad ein Grundstück an der Tannenkrugstraße. Das Mädchen hat dabei wohl den sich von links nähernden Pkw übersehen. Die Fahrerin des Pkw versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem Kind zu vermeiden. Dies gelang jedoch nicht mehr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw stieß. Sie erlitt dabei schwere, nach ersten Erkenntnissen jedoch glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Klinikum Oldenburg gebracht. An den Fahrzeugen entstanden eher geringe Sachschäden.

