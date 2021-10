Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Rheinbreitbach (ots)

Am 20.10.2021 kam es gegen 16 Uhr in Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auslieferungsfahrzeug und einem Lastenrad. Im Kreuzungsbereich Bürresheimer Straße / Rheinstraße kam es beim Überholvorgang zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge und es entstand Sachschaden. Der Fahrer des beteiligten PKW hielt zunächst vor Ort an und sprach mit dem Fahrer des Lastenrades. Als dieser die Polizei verständigte, entfernte sich der PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug. Der Verkehrsunfall wurde von zwei Spaziergängerinnen beobachtet. Diese und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell