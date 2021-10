Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugbrand

St. Katharinen (ots)

Am Dienstag, den 20.10.2021, wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in St. Katharinen gerufen. Gegen 22:30 Uhr brach im Motorraum eines nicht zugelassenen Fahrzeuges ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

