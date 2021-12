Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Dachbox verloren, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz vor 13 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Autofahrer die mittlere Spur der A5 zwischen Anschlussstelle Bühl und Baden-Baden in Fahrtrichtung Norden. Etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Baden-Baden löste sich dessen mitgeführte schwarze Dachbox, fiel auf die Fahrbahn und schlitterte nach rechts. Ein dahinter auf der rechten Fahrspur fahrender Dacia-Lenker kollidierte mit der auf dem Fahrstreifen liegenden Box. Der dabei am Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Glücklicherweise wurde der 24 Jahre alte Autofahrer nicht verletzt. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl sind nun auf der Suche nach dem unbekannten Fahrzeugführer eines weißen Autos oder möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 80847-0.

/ph

