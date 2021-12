Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Einbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am späten Mittwochabend drangen zwei bislang Unbekannte gegen 23.20 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft in der Bertha-Benz-Straße ein. In der Folge dürften sich die beiden mutmaßlichen Einbrecher am Tresor zu schaffen gemacht haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie hierbei vom ausgelösten Alarm gestört, weshalb sie offenbar unverrichteter Dinge von dannen zogen. Die Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 6800 zu melden.

/pk

