Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.05.2021 gegen 22:05 wurde der Polizei Neustadt durch Verkehrsteilnehmer brennende Kartonagen, welche unmittelbar neben einem Gebäude in der Landauer Straße in Neustadt/W. lagen, gemeldet.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort die Feuerstelle mittels eines Feuerlöschers ablöschen.

Im Rahmen der Begutachtung des Gebäudes konnte festgestellt werden, dass die Glasscheibe, welche unmittelbar von der Brandstelle betroffen war, durch die hervorgerufene Hitze beschädigt wurde.

Ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzenden Gebäude war zu keinem Zeitpunkt möglich.

Zeugen, welche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell