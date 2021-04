Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandserie in Oggersheim - Täter ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Stadtteil Oggersheim im Jahr 2020 in acht und im Jahr 2021 in 20 Fällen Müllbehältnisse in Brand gesetzt. Beim Brand eines Müllcontainers am 05.03.2021 wurde die Außenfassade eines Hauses beschädigt. (Siehe hierzu unsere Pressemeldung: ▷ POL-PPRP: Mülltonnenbrand | Presseportal). Insgesamt ist ein Schaden von über 60.000 Euro entstanden.

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiwache Oggersheim gelang es, einen 38-Jährigen aus Oggersheim als Tatverdächtigen zu identifizieren.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Samstag, 24.04.2021, konnten umfangreiche Beweismittel, mögliche Brandbeschleuniger und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge beschlagnahmt werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und zum Motiv, dauern an.

