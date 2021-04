Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Klebeband Blitzer abgeklebt

Ludwigshafen (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren und ein 18-Jähriger wurden am Sonntag (25.04.2021) dabei erwischt, wie sie versuchten einen Blitzer in der Freiastraße mit Klebeband zu bekleben. Die Tat wurde gegen 20 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet und sofort der Polizei gemeldet. Diese stellte das Trio in der Nähe des Blitzers fest. Die beiden Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten überstellt. Alle drei müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

