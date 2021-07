Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsschilder beschädigt

Bellheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Verkehrsschilder in Bellheim beschädigt. Insbesondere im Bereich der Fortmühlstraße, der Postgrabenstraße und der Straße Am Mühlbuckel sind mindestens zehn Schilder betroffen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden

