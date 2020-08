Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Baum in der Graft beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 30. Juli 2020, wurde ein Baum in der Graft in Delmenhorst beschädigt.

Eine bislang unbekannte Zeugin teilte mit, dass mehrere Jugendliche in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr, eine Roteiche derart beschädigt hätten, dass diese umgeknickt sei.

Die Polizei Delmenhorst ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet die unbekannte Zeugin, sich mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Zudem werden Hinweise weiterer Zeugen unter der Telefonnummer 04221/1559-0 dankend entgegengenommen (876762).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell