Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

03.08.2020, 17:25 Uhr

Ein 27- jähriger und ein 21-jähriger Mann, beide in Speyer wohnhaft, versuchten in einem Discounter im Weißdornweg 2 Flaschen Wodka zu entwenden. Der Jüngere stubste zu diesem Zwecke die Marktleiterin an, um auf sich aufmerksam zu machen und gleichzeitig von seinem Kumpan abzulenken. Dieser wollte während des Ablenkungsmanövers den Alkohol in seinem Rucksack unbemerkt aus dem Laden schaffen. Die aufmerksame Marktleiterin hat das Ablenkungsmanöver aber durchschaut und forderte beide Männer auf, stehen zu bleiben. Nachdem sie nicht reagierten, eilten zwei Passanten zu Hilfe und hielten die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei fest. Offensichtlich brauchten sie dringend Nachschub an Alkohol, da ihre Alkoholwerte von 2,52 Promille und 3,20 Promille zu sinken drohten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bekamen die Männer, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung traten, einen Platzverweis ausgesprochen, dem sie nachkamen.

