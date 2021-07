Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin weicht Fuchs aus und stürzt

Schweighofen (ots)

Eine 48-jährige Radfahrerin wurde bei einem Wildunfall zwischen Kapsweyer und Schweighofen, auf dem für Radfahrer freigegeben Weg entlang der L 546, leicht verletzt. Die Fahrerin eines Pedelec war am 22.07.21, gegen 23:20 Uhr, beim Versuch einem Fuchs auszuweichen, auf die Fahrbahn gestürzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro.

