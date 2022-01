Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 30. Januar 2022, um 14.00 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung mit Coronabezug am Barßeler Hafen statt. In der Spitze nahmen ca. 45 Personen an der Versammlung teil. Sie verlief insgesamt friedlich. Gegen eine Person wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Person trotz mehrfacher Aufforderung gegen die Maskenpflicht verstoßen hat.

