Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Missbräuchliche Nutzung einer Seenotrakete in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.07.21, gegen 22:15 Uhr wurde durch unbekannte Personen eine Seenotrakete im Bereich der Weser/Hunte in Elsfleth gezündet. Da zunächst von einer Notlage auf dem Wasser ausgegangen werden musste, wurden sowohl land- als auch wasserseitig umfangreiche Suchmaßnahmen durch zahlreiche Rettungskräfte durchgeführt. Dabei konnte kein havariertes Boot festgestellt werden. Vielmehr ergaben Ermittlungen, dass es sich vermutlich um eine widerrechtliche Zündung durch bislang unbekannte Täter gehandelt haben dürfte. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

