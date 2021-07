Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Räumlichkeiten einer medizinischen Einrichtung in Ganderkesee +++ Warnhinweis zum Diebesgut

Am Sonntag, 25.07.2021, gegen 03:25 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten einer medizinische Einrichtung in der Weststraße in Ganderkesee. Die Täter entwendeten anschließend einen Tresor, in dem sich neben Bargeld auch mehreren Ampullen eines starken Schmerzmittels befanden. In diesem Zusammenhang ergeht eine Warnmeldung der Polizei, dass eine unsachgemäße Anwendung des Schmerzmittels lebensgefährlich sein kann. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, zu melden.

