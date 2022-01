Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bedrohung zum Nachteil einer Mitarbeiterin des Landkreises Cloppenburg

Am Sonntag, 30. Januar 2022, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass es im Nachgang zu Coronakontrollen zu Bedrohungen zum Nachteil einer Mitarbeiterin des Landkreises Cloppenburg gekommen ist. Dabei wurde in einer Nachrichtendienstgruppe dazu aufgerufen, die Frau zu überfahren und deren Pferdeställe in Brand zu setzen. Darüber hinaus wurde die Mitarbeiterin beleidigt und damit gedroht, ihren Pferden Schaden zuzufügen. Auslöser hierfür waren die Corona-Kontrollen der vergangenen Nacht, bei denen gegen den einen Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Er hatte gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten gegen zwei 19-jährige Tatverdächtige aus Cappeln. Noch am Sonntag erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Hierbei wurden die Smartphones beschlagnahmt.

"Hass und Hetze und Bedrohungen - auch in den Sozialen Medien - müssen unterbunden werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Darum werden wir auch in Zukunft konsequent einschreiten. Das ist unser Anspruch. Schauen auch Sie nicht weg, wenn Sie solche Entwicklungen in Ihrem Umfeld feststellen", appelliert Inspektionsleiter Jörn Kreikebaum.

Gemeinsame Kontrollen mit dem Landkreis Cloppenburg

In der Zeit von Samstag, 29. Januar 2022, 20:30 Uhr bis Sonntag, 30. Januar 2022, 2 Uhr, unterstützte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta den Landkreis Cloppenburg bei den Kontrollen der geltenden Corona-Verordnung. Dabei gab es bei insgesamt acht Gastbetrieben in Löningen, Friesoythe, Altenoythe, Ramsloh, Emstek und Cloppenburg Beanstandungen. Hierbei wurden teilweise mehrere Verstöße in den jeweiligen Betrieben festgestellt.

In fünf Betrieben in Löningen, Altenoythe, Ramsloh und Cloppenburg wurden fehlende oder mangelhafte Hygienekonzepte festgestellt. Darüber hinaus musste man feststellen, dass es bei einigen Betrieben keine Kontaktnachverfolgung gab oder die Besucher*innen und/oder Mitarbeiter*innen keine Maske trugen. In einem Betrieb in Altenoythe wurden zudem an Minderjährige Spirituosen ausgeschenkt. In einer Gaststätte in Cloppenburg wurde die Kontaktbeschränkung nicht eingehalten und ein Betrieb in Friesoythe hatte keine 2G+ Kontrolle durchgeführt.

Die Ordnungswidrigkeiten werden durch das Ordnungsamt des Landkreises Cloppenburg eingeleitet und bearbeitet.

Wir werden auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

