Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Bäckereifiliale - Polizei hat den Brandort beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg

22.06.2021, 07.00 Uhr

In einer Bäckereifiliale in der Straße Schachtweg kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand mit Gebäudeschaden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde der Brand am Dienstagmorgen durch eine Angestellte der Bäckereifiliale entdeckt, nachdem Flammen aus einem Sicherungskasten schlugen. Die Mitarbeiterin verließ umgehend das Geschäft und alarmierte die Feuerwehr, die zugleich die Polizei mit alarmierte.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr war mit 18 Beamten vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Brandort wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt und das Geschäft bis auf Weiteres geschlossen.

In der über der Filiale befindlichen Arztpraxis und einer Wohnung befanden sich zum Brandausbruch keine Menschen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell