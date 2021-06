Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer fährt Schlangenlinien - 1,95 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

21.06.2021, 22.30 Uhr

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr befuhr eine uniformierte Funkstreifenbesatzung der Polizei die Heßlinger Straße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Allessandro-Volta-Straße bemerkten sie einen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien fahrend die gesamte Fahrbahnbreite einnahm.

Die Beamten stoppten den Zweiradfahrer. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um einen 18 Jahre jungen Radfahrer aus dem Landkreis Gifhorn handelte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,95 Promille.

Da der junge Mann zudem starke Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten, wurden im anschließend zur Sicherung des Strafverfahrens im Wolfsburger Klinikum zwei Blutproben entnommen.

Der 18-Jährige wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell