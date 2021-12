Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Hochwertiges Fahrzeug mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein in Forst an einer vielbefahrenen Straße abgestelltes hochwertiges Fahrzeug wurde am frühen Montagabend von einem unbekannten Täter absichtlich beschädigt.

Der 57-jährige Fahrzeugbesitzer stellte seinen schwarzen SUV gegen 16.15 Uhr auf der Hambrücker Straße ab. Als er gegen 18.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass offenbar die komplette Beifahrerseite mit einer ihm unbekannten Flüssigkeit bedeckt war. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, wird zurzeit untersucht. Das Auto ließ sich nicht mit Wasser von der klebrigen Substanz befreien. Im schlimmsten Fall ist wohl eine komplette Neulackierung des gesamten Fahrzeugs erforderlich. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.

