Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Mittwoch, dem 02. Februar, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Garreler Weg zwei Geldbörsen samt Inhalt aus einem Mercedes Sprinter.

Zwischen 13.15 Uhr und 14.55 Uhr wurde aus einem Baustellen-Fahrzeug an der Resthauser Straße die Geldbörse samt Inhalt eines 24-jährigen Mitarbeiters entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss/Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, gegen 15.30 Uhr, wurde in der Sevelter Straße ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Bakum einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Da ein entsprechender Drogen-Vortest nicht möglich war, wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus legte der 38-Jährige den Beamten einen mutmaßlich gefälschten Führerschein sowie gefälschte Ausweispapiere vor. Die Dokumente wurden sichergestellt. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, wurde gegen 13.55 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, zwischen 13.50 Uhr und 21.15 Uhr, kam es in der Warthestraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem PKW den auf dem Parkplatz abgestellten weißen Pkw VW Polo eines 49-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels in Höhe von 2000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt und unerkannt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen OT Bunnen - Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Hofstraße in eine Wohnung ein und entwendeten zwei schwarze Notebooks der Marke ACER sowie diverse Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell