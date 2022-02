Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen 31. Januar 2022, 16.00 Uhr und Dienstag, 1. Februar 2022, 5.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die Kennzeichen von einem Opel Astra, welcher in der Straße Am Dachsbau stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Pkw-Aufbruch

Am Dienstag, 1. Februar 2022, zwischen 13.20 Uhr und 13.50 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in einen Ford C-Max ein, welcher auf einem Parkplatz vor einem Friedhof in der Vörderner Straße stand. Hier entwendete die Person eine Handtasche. Anschließend nutzte sie die EC-Karte missbräuchlich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Mülltonnenbrand

Am Dienstag, 1. Februar 2022, geriet eine Restmülltonne im Gerhart-Hauptmann-Weg in Brand. Zuvor wurde dort Kaminasche entsorgt. Die angrenzenden Mülltonnen sowie das Abdach wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Vechta - Sachbeschädigung an Eingangstür

Von Montag, 31. Januar 2022, 19.00 Uhr bis Dienstag, 1. Februar 2022, begaben sich unbekannte Personen in der Driverstraße auf den Vorplatz der Universität. Hier beschädigten sie die Eingangstür des Mensagebäudes, indem sie den Türöffner und einen Lichtschalter demontierten. Zudem wurden vier Säulen im Eingangsbereich beschmiert und der Vorplatz durch diversen Müll verunreinigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 1. Februar 2022, um 17.00 Uhr, fuhr eine 45-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich der Lüscher Straße / Sophienstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Das Fahrzeug des 18-jährigen Mannes prallte gegen eine am Straßenrand stehende Mauer, wodurch sich der Airbag auslöste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Lohne - Eigentümer eines entwendeten Fahrrades gesucht (Foto)

Ein jugendlicher Tatverdächtiger aus dem Landkreis Vechta steht im Verdacht, einen Fahrraddiebstahl begangen zu haben. Das Fahrrad wurde demnach im Zeitraum vom 1. auf den 2. Dezember 2021 in Lohne entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Curtis in der Farbe weiß/silber. Das Fahrrad konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

