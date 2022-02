Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 01. Februar 2022, kam es um 18.00 Uhr auf der Heinrichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Heinrichstraße vermutlich in Richtung Steinfelder Straße und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hierbei touchierte er einen am linken Straßenrand geparkten schwarzen Pkw Citroen Picasso einer 49-jährigen Frau aus Vechta, wodurch Sachschaden am linken Außenspiegel ihres Pkw entstand. Anschließend entfernt sich Schadensverursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es um 07.35 Uhr auf der Umgehungsstraße Holdorf zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-Jähriger aus Quakenbrück befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße B214 aus Richtung Bersenbrück kommend in Richtung Steinfeld. Beim Linksaufbiegen auf die Auffahrt Süd der Bundesautobahn BAB1 übersah er den Transporter eines 47-Jährigen aus Polen, der die Bundesstraße aus Richtung Steinfeld kommend in Richtung Bersenbrück befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit erheblichem Sachschaden (10000 Euro). Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es um 15.15 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Vechtaer Straße aus Vechta kommend. Eine 37-Jährige aus Lohne befuhr zur selben Zeit die Jägerstraße aus Richtung des Gymnasiums Lohne. Als die 37-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie die von rechts kommende, bevorrechtigte 25-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt insgesamt 8500 Euro.

Damme - Versammlung der Telegram-Gruppe "Freie Niedersachsen"

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, fand vor dem Rathausplatz in der Mühlenstraße von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine unangemeldete stationäre Versammlung der coronakritischen Telegram-Gruppe "Freie Niedersachen" mit ca. 15 Teilnehmer/-innen statt. Die Versammlung wurde polizeilicherseits als Versammlung deklariert und entsprechend beauflagt (Tragen von FFP2-Masken, Abstandsgebot, örtliche Beschränkung). Alle Auflagen wurden eingehalten. Es gab keinerlei besondere Vorkommnisse.

