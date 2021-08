Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Erfolgreiche Verkehrskontrolle

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg kontrollierten am Dienstagmorgen, 10.08.2021, gegen 03.20 Uhr einen 19-Jährigen PKW-Fahrer auf der Verdener Straße in Nienburg. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der 19-Jährige aus Rehburg-Loccum unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sodass sie am Kontrollort unterschiedliche Drogenvortests durchführten. Da sich ihr Verdacht hierdurch weiter erhärtete, ordneten sie eine Blutprobe an, die im Krankenhaus von einem Arzt entnommen wurde, und untersagten ihm die Weiterfahrt. Darüber hinaus leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung eines berauschenden Mittels ein.

