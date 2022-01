Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - E-Bike gestohlen

Nordhorn (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein weiß-schwarzes Pedelec der Marke Gazelle auf einem Parkplatz an der Straße Stadtring. Bei dem E-Bike handelte es sich um ein auffälliges DRK-Fahrrad mit einer roten Gepäckträgertasche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell