Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Hyundai beschädigt

Papenburg (ots)

Am Montag kam es gegen 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Papenburg. Die Fahrerin eines weißen Hyundai war auf der Hermann-Lange-Straße in Richtung der Straße Hauptkanal links unterwegs. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs musste die Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender Pkw-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der unbekannte Fahrer war vermutlich mit einem BMW unterwegs. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

