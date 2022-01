Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Brand auf einem Sportgelände an der Eichenallee in Lengerich. Bislang unbekannte Täter setzten einen alten Kühlschrank auf der Rückseite des Vereinsgebäudes in Brand. Das Gebäude wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen.

