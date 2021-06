Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Diebstahl eines Fahrradanhängers

Papenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht im Bereich der Straße "An der Hoekweide" einen Fahrradanhänger zu stehlen. Als er gegen 0.15 Uhr von der Eigentümerin überrascht wurde, flüchtete er ohne das Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

