Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zaun beschädigt

Herzlake (ots)

Am Montag kam es zwischen 19 und 20.30 Uhr an der Straße Bakerder Ring in Herzlake zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden einen dortigen Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell