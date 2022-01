Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schild mit Farbe beschmiert

Lingen (ots)

Zwischen dem 30. Dezember und dem 3. Januar kam es auf dem Bahnhofsvorplatz an der Bernd-Rosemeyer-Straße im Bereich der dortigen Fahrradgarage zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten ein Hinweisschild mit weißer Farbe, sodass dieses nicht mehr lesbar ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

