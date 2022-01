Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Clusorth-Bramhar - Mann mit Feuerwerkskörper beworfen

Clusorth-Bramhar (ots)

In der Silvesternacht gegen 0.50 Uhr bewarfen bislang unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Bramharstraße einen 20-jährigen Mann mit einem Feuerwerkskörper. Der Mann ging durch die Detonation zu Boden und musste notärztlich versorgt werden. Die Täter blieben unerkannt und konnten flüchten. Es soll sich laut Zeugenaussagen um vier männliche Täter gehandelt haben. Zwei der Täter sollen eine Art Bemalung im Gesicht gehabt haben. Ein weiterer habe einen rotweißen Jogginganzug getragen. Ein Dritter sei dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

