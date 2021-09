Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern- B51/ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Warendorf (ots)

Am 08.09.2021, gegen 15:36 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrradfahrer aus Ostbevern zusammen mit seiner 71-jährigen Ehefrau aus Ostbevern die Bauernschaft Schirl. Sie beabsichtigten in dem Bereich die Bundesstraße 51 zu überqueren. Dabei übersah der 74 Jährige einen aus Richtung Glandorf kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Dieser wurde geführt von einem 21-jährigen Ostbeverner, welcher den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Dieser wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die B51 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Sie konnte gegen 17:28 Uhr wieder frei gegeben werden.

