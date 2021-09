Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden die Eigentümer zweier Fahrräder, die ein 26-Jähriger am Donnerstag, 26.8.2021 in Oelde mit sich führte. Der Mann war auf der Vellener Straße unterwegs und konnte nicht nachweisen, dass die Zweiräder ihm gehörten. Deshalb stellten die Polizisten die Fahrräder sicher. Es handelt sich um ein schwarzes Damenfahrrad mit einem Fahrradkorb, der auf dem Gepäckträger montiert ist. Und um ein blau-silbernes Mountainbike der Marke Decathlon. Dieses will der 26-Jährige am Marktkauf in Oelde gefunden haben.

Wem gehören die sichergestellten Fahrräder? Oder wer kann Angaben zu den Eigentümern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell