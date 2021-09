Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Neubrandenburg zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Das geschädigte Ehepaar (44- und 45 Jahre, dt. Staatsangehörige) bemerkte bei der Rückkehr zu ihrem Wohnhaus ein verdächtiges Fahrzeug, welches mit dem Einbruch möglicherweise in Zusammenhang stand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Feststellung des verdächtigen Fahrzeuges auf der B 96 kurz vor Neustrelitz. Als das Fahrzeug gestoppt werden sollte, kam es zur Kollision mit einem Streifenwagen. Bei diesem Unfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Im verdächtigen PKW wurde Diebesgut aus dem angegriffenen Einfamilienhaus aufgefunden. Die drei Fahrzeuginsassen (polnische Staatsangehörige, 29, 31 und 33 Jahre) wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Henry Gaßmann

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell