POL-MTK: Korrektur zur Pressemeldung von Montag, 23.08.2021, 04:07 Uhr

Kelkheim (Taunus), Görlitzer Straße

(jn)Bei dem Kellerbrand am Sonntagabend in der Görlitzer Straße in Kelkheim hat es sich nicht, wie in der Pressemeldung heute um 04:07 Uhr berichtet, um ein Seniorenheim gehandelt, sondern vielmehr um ein Mehrfamilienhaus mit einer Tagespflegeeinrichtung im Erdgeschoss.

Wir bitten darum, diesen Fehler zu verzeihen.

