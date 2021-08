PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wahlplakate beschädigt +++ Hoher Schaden bei Unfallflucht +++ Trunkenheitsfahrt +++ Verkehrskontrollen im MTK +++

Hofheim (ots)

+ + +

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten: Hofheim am Taunus, Rheingaustraße

Tatzeit: Sonntag, 22.08.21, gegen 01:20 Uhr

Derzeit noch unbekannte Täter rissen einige Wahlplakate unterschiedlicher Parteien ab und beschädigten diese durch zerreißen. Durch einen Zeugen konnte ein möglicher Täter wahrgenommen und wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, mutmaßlich jugendlich / heranwachsendes Lebensalter

- Trug einen grauen Kapuzenpullover

Bereits im Vorfeld ließ sich im möglichen Tatzeitraum vom Samstag, 21.08.21, 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Hofheim - Diedenbergen feststellen, dass ein unbekannter Täter ein Wahlplakat von einer Straßenlaterne löste und dieses in mehrere Teile zerriss. Das Motiv für diese Sachbeschädigungen bleibt nach aktuellem Stand unklar, weswegen Zeugen gebeten werden Kontakt zur Regionalen Kriminalinspektion des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06192 - 2079 - 0 aufzunehmen.

+ + +

Verkehrsunfall mit Flucht: Liederbach am Taunus, An den Hofgärten

Mögliche Tatzeit: Samstag, 21.08.21, zwischen 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein am Fahrbahnrand parkender, weißer Mitsubishi Space Star an dessen linker Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Polizeilichen Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf zirka 5.000-Euro. Da der Täter bisher unerkannt blieb, werden Zeugen gebeten entsprechende Hinweise dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06190 - 93600 mitzuteilen.

+ + +

Alkoholisiert hinter dem Steuer: Flörsheim am Main, Höllweg

Tatzeit: Samstag, 21.08.21, 23:00 Uhr

Während der Streifentätigkeiten wurden Flörsheimer Polizeibeamte auf einen fahrauffälligen VW Caddy aufmerksam. Dieser fuhr augenscheinlich schneller als die erlaubten 30 km/h, sodass die Beamten letztlich eine Verkehrskontrolle durchführten. Zügig wurde dabei allerdings ersichtlich, dass der 29-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hatte. Ein Vortest ergab dabei einen Wert von 1,72 Promille, sodass die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Flörsheimer Dienststelle verbracht wurde.

+ + +

Dienststellenübergreife Verkehrskontrolle: Sulzbach, L3266 / Bahnstraße

Durch Polizeibeamte der Polizeistationen Eschborn und Kelkheim wurde gemeinsam eine stationäre Verkehrskontrolle im Zeitraum von Samstag, 21.08.21, 22:30 Uhr bis Sonntag, 22.08.21, 01:30 Uhr eingerichtet. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten keinerlei Beanstandungen festgestellt werden. Insbesondere im Rahmen der Bekämpfung von Einbruchskriminalität führt die Polizei immer wieder Verkehrskontrollen durch und möchte somit diesen Deliktsbereich besonders aufhellen.

+ + +

Weitere Verkehrskontrolle: Flörsheim am Main, Grabenstraße / Hochheimer Straße

Auch durch die Flörsheimer Beamten wurde am Samstag, 21.08.21, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle eingerichtet. Da dort Anwohner und Verkehrsteilnehmer regelmäßig Verkehrsverstöße wegen der dortigen Vorfahrtsregelung mitteilen, beschlossen die Beamten die entsprechende Örtlichkeit wieder in den polizeilichen Fokus zu nehmen. In dem Zeitraum ließen sich hinsichtlich der Vorfahrtsregelung keinerlei Beanstandungen machen. Allerdings mussten sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet werden. Bitte denken Sie stets daran den Sicherheitsgurt Ihres Kraftfahrzeuges anzulegen, denn dieser kann bei einem möglichen Verkehrsunfall schlimmere Verletzungen verhindern.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell