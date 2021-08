PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Mehrere Unfallfluchten im Main-Taunus-Kreis +++

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht: Hofheim am Taunus, Am Untertor

Mögliche Tatzeit: Freitag, 20.08.21, zwischen 11:30 Uhr bis 12:05 Uhr

Auf dem Parkplatz des Kaufhaus Buch wurde ein VW Polo auf bislang unbekannte Art und Weise durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei wurde der parkende VW insbesondere an der hinteren rechten Fahrzeugseite bei einem polizeilich geschätzten Schaden in Höhe von 750-Euro beschädigt. Da derzeit keine Hinweise zu einem Verkehrsunfallverursacher vorliegen, werden Zeugen gebeten sich bei dem ermittelnden Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06190 - 93600 zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht: Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße

Mögliche Tatzeit: Freitag, 20.08.21, zwischen 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Auch in Schwalbach am Taunus kam es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. So parkte ein grauer Audi A5 Cabriolet am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises hat auch in diesem Falle die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190 - 93600 entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht: Kelkheim, Krifteler Straße / An der Viez

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 19.08.21, zwischen 21:30 Uhr bis Freitag, 20.08.21, 12:30 Uhr

Die Polizeistation Kelkheim nahm überdies ebenfalls einen Verkehrsunfall auf, bei welchem ein am Fahrbahnrand parkender BMW 335i durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an dessen Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Schaden wird seitens der Polizei auf zirka 1000-Euro geschätzt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher, weswegen die weiteren Ermittlungen durch den oben genannten Verkehrsdienst übernommen wurden.

