POL-MTK: Feuer im Keller eines Seniorenheims

Einen aufregenden Abend erlebten die Bewohner eines Seniorenheims in der Kelkheimer Innenstadt. Ein Feuer im Keller des Hauses zwang die örtliche Feuerwehr am Sonntagabend gemeinsam mit der Polizei einen Teil der Bewohner vorübergehend aus ihren Wohnungen zu evakuieren. Sicher untergebracht in einem Aufenthaltsraum, in dem gesicherten Teil des Gebäudes und betreut durch Feuerwehr und Polizei, warteten etwa 20 evakuierte Bewohner aus den oberen Stockwerken, bis die Feuerwehr ihre Maßnahmen im Objekt beendet hatte.

Nach erfolgter Lüftung und Messung der Umgebungsluft konnten die Bewohner wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus übernommen.

Während der Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass keiner der Bewohner verletzt wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 100.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter der 06192 2079 - 0 zu melden.

