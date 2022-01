Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, 53-jähriger Pedelec-Fahrer stößt mit Fußgänger zusammen, nach Sturz schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfurt ist nach dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger auf der Leerer Straße in Burgsteinfurt schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag (10.01.22) gegen 07.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Leerer Straße unterwegs. Er fuhr in absteigender Richtung. Ein 45-jähriger Fußgänger aus Steinfurt lief auf dem Fußweg in dieselbe Richtung. Dann wollte der 45-Jährige auf Höhe der Hausnummer 35 die Straße überqueren. Er achtete nicht auf den Radverkehr. Der von hinten herannahende Radfahrer sowie der Fußgänger kollidierten miteinander. Der 53-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Der Fußgänger blieb unverletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

