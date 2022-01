Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Lienen, Unfälle wegen Glatteis, 82-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Kreis Steinfurt (ots)

Am Freitag (07.01.22) sowie am Samstag (08.01.22) hat es aufgrund der winterlichen Witterung erneut einige Unfälle im Straßenverkehr gegeben. Bei einem Verkehrsunfall in Ibbenbüren-Langewiese wurde ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Der Mann war am Samstag (08.01.22) gegen 11.10 Uhr auf der Straße Fasanenhege in südliche Richtung unterwegs, als er aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht. In Emsdetten hat sich am Freitagabend (07.01.22) gegen 22.40 Uhr auf der Straße Ahlintel eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen, weil sie offenbar wegen Glätte nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Ihr roter Opel kam am Fahrbahnrand im Graben zum Stehen. Die 29-jährige Emsdettenerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden am Pkw, am Grünstreifen sowie an einem Straßenschild in Höhe von insgesamt rund 3300 Euro. Kurz zuvor, gegen 22.35 Uhr am Freitagabend, verlor ein 16-jähriger Kradfahrer in Lienen-Kattenvenne Auf der Haar auf einer Brücke die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte - auch dieser Unfall ereignete sich den Erkenntnissen zufolge aufgrund einer glatten Fahrbahn. Der 16-Jährige aus Lienen erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und konnte anschließend mit seiner Mutter nach Hause fahren.

